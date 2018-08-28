В Украине появилась новая монета в две гривни

Сегодня, 10:32

Розничная цена памятной монеты из нейзильбера составляет 40 гривен

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение памятную монету номиналом две гривни, посвященную 100-летию Таврического Национального университета имени Вернадского, который в 2015 году переехал из оккупированного Крыма в Киев. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Монета посвящена учреждению высшего образования, история которого начинает свой отсчет от принятия Постановления Крымского Краевого правительства "Об учреждении Таврического университета". После принятия постановления Таврический университет был укомплектован и 14 октября 1918 года торжественно открыт в Симферополе", - отметили в Нацбанке.

Монета входит в серию "Высшие учебные заведения Украины". Ранее в рамках этой серии была впущена монета к столетию Днепровского национального университета.

Розничная цена монеты составляет 40 гривен. Сделана монета из нейзильбера.

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На аверсе монеты размещены:

  • вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись Украины;
  • в центре — логотип Таврического национального университета им. В.И.Вернадского по обе стороны от которого годы: 1918 и 2018;
  • внизу номинал "2 гривни" и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещено здание городского театра, в котором 14 октября 1918 года состоялось торжественное открытие университета, на фоне здания, справа — портрет В.И.Вернадского и надписи: "Таврический национальный университет" (вверху полукругом), "имени Вернадского" (внизу полукругом), "100 лет" (под зданием), "14 октября 1918" (слева).

Также украинский Нацбанк в 2018 году презентовал три монеты из серии, посвященной Вооруженным силам Украины - "Защитникам Донецкого аэропорта", "День украинского добровольца" и "100-летие создания Украинского военно-морского флота".

При этом Монетному двору Украины исполнилось уже 20 лет:
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"Сегодня"

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