В Украине появилась новая платежная система

Сегодня, 17:57

Компания будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции по переводу средств

Логотип платежного сервиса Paycell
Логотип платежного сервиса Paycell

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил платежному сервису Paycell работать в Украине. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Компания Paycell будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции по переводу средств, объяснили в НБУ. Пейселл (торговая марка Paycell) принадлежит оператору мобильной связи Lifecell.

Напомним, в начале сентября стало известно, что еще семь банков в Украине начали поддерживать платежный сервис Google Pay.

В ноябре 2017 года компания Google запустила в Украине новый сервис для бесконтактной оплаты – Google Pay. С осени 2017 года к этой технологии присоединились несколько украинских банков. 

При этом все больше украинцев отдают предпочтение бесконтактным способам оплаты, так как это значительно экономит время. Согласно данным НБУ, в Украине количество бесконтактных операций выросло до 38,6%. К тому же, 90% украинцев называют смартфон любимым гаджетом.

Тем временем, LG запускает международную платежную сеть на основе блокчейнаПри помощи нового сервиса пользователи одного мобильного оператора смогут осуществлять транзакции в платежных сетях других операторов.
НБУ, платежная система, lifecell, Paycell

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"Сегодня"

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