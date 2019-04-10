В Украине продали активы банков на 46 миллионов гривен
Наибольшая сумма поступила от продажи прав требования по кредитам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе (1-5 апреля) продал активы 22 банков, которые находятся в стадии ликвидации, на общую сумму 45,98 млн грн. Об этом информирует пресс-служба Фонда.
По данным ФГВФЛ, получены следующие суммы:
- 26,54 млн грн – от реализации основных средств банков;
- 18,72 млн грн – от продажи прав требования по кредитам;
- 0,49 млн грн – от продажи дебиторской задолженности перед банками;
- 0,19 млн грн – от непосредственной продажи имущества банков;
- 0,02 млн грн – от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права";
- 0,02 млн грн – от продажи монет и банковских металлов.
По данным ФГВФЛ, на этой неделе (8-12 апреля) на продажу выставлены активы банков на общую сумму 1,75 млрд грн.
Напомним, Украина смогла пережить кризис-2014, но люди продолжают опасаться, что отечественная экономика не окрепла настолько, чтобы в условиях жесткой мировой стагнации суметь справиться с рисками возможного "банкопада", невозврата депозитов или курсовых колебаний. "Сегодня" проанализировали, как украинская финсистема преодолела кризисные вызовы шестилетней давности, чтобы разобраться, готова ли страна к новым форс-мажорам. Подробнее читайте в статье: "Как Украина справилась с кризисом 2014 года: ФГВФЛ выплатил компенсации 438 тысячам вкладчиков".
Ранее ФГВФЛ продлил на год ликвидацию Дельта Банка – с 5 октября 2019 года до 4 октября 2020-го включительно.
Журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:
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