В Украине продали активы лопнувших банков за рекордную сумму

Аукцион состоялся накануне, на торги выставили имущественные права по кредитным договорам

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал активы банков "Финансы и кредит", "Надра" и Дельта Банка, которые находятся в процессе ликвидации, за 849,4 млн грн. Об этом сегодня, 8 ноября, информирует пресс-служба фонда.

"Пул активов трех банков продан за самую высокую цену в истории продаж фонда", – говорится в сообщении.

Аукцион состоялся 7 ноября, а минимальная цена торгов, на которые выставили права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, была установлена на уровне 679,5 млн грн.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Мы также сообщали, что кредиторам неплатежеспособных банков в Украине по итогам августа 2019 года выплатили 346,74 млн грн. По данным ФГВФЛ, за январь-август сумма выплат достигла 1,95 млрд грн, в том числе НБУ – 1,71 млрд грн.

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