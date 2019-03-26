В Украине продлили ликвидацию еще четырех банков

Также на год продлены полномочия ликвидаторов финансовых учреждений

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине продлили ликвидацию еще четырех банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e1/c68/5c98e1c68440b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e1/c68/5c98e1c68440b.jpg 2019-03-26T06:06:00+02:00 Финансы Также на год продлены полномочия ликвидаторов финансовых учреждений

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банков "Софийский" и "Петрокоммерц-Украина", а также Укрбизнесбанка и Укринбанка. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Фонда.

Проведение ликвидации продлено на такие сроки:

"Софийский" – с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020-го включительно;

"Петрокоммерц-Украина" – с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020-го включительно;

Укрбизнесбанк – с 24 апреля 2019 года до 23 апреля 2020-го включительно;

Укринбанк – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го включительно.

Также продлены полномочия ликвидаторов данных банков – Александру Куреному, Александру Тимонину, Ирине Стрюковой и Сергею Михно соответственно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 21 марта.

Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.

В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта.

По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:

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