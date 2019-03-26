В Украине продлили ликвидацию еще четырех банков
Также на год продлены полномочия ликвидаторов финансовых учреждений
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банков "Софийский" и "Петрокоммерц-Украина", а также Укрбизнесбанка и Укринбанка. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Фонда.
Проведение ликвидации продлено на такие сроки:
- "Софийский" – с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020-го включительно;
- "Петрокоммерц-Украина" – с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020-го включительно;
- Укрбизнесбанк – с 24 апреля 2019 года до 23 апреля 2020-го включительно;
- Укринбанк – с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020-го включительно.
Также продлены полномочия ликвидаторов данных банков – Александру Куреному, Александру Тимонину, Ирине Стрюковой и Сергею Михно соответственно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 21 марта.
Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.
В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
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