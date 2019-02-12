В Украине продлили ликвидацию еще одного банка
Срок проведения ликвидации продлен с 1 марта 2019 года до 22 марта 2020-го
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию "Грин Банка", сообщает пресс-служба Фонда сегодня, 12 февраля.
Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 1 марта 2019 года до 22 марта 2020-го включительно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 7 февраля.
На аналогичный период продлены полномочия ликвидатора банка Александра Коваленко.
Напомним, в январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. При этом глава регулятора не назвал его.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – "Госзембанка", "Эрдэ Банка", банка "Таврика" и "Классикбанка".
31 января 2019 года ФГВФЛ продлил ликвидацию "Фортуна-банка" и "БГ Банка" до 21 и 26 февраля 2020 года соответственно.
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