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В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

5 июля, 06:06

Срок проведения ликвидации продлен до 30 августа 2020 года включительно

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) после того, как в июне продлил ликвидацию банка "Киев", принял аналогичное решение в отношении Украинского профессионального банка. Об этом информирует пресс-служба Фонда.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 31 августа 2019 года до 30 августа 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 1 июля.

На аналогичный период Светлане Грошевой продлены полномочия ликвидатора банка.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц, по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен, только за апрель выплачено 45 млн грн.

По данным Фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

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Тег банки, ликвидация, ФГВФЛ

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