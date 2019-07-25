В Украине продлили ликвидацию еще одного банка
Срок проведения ликвидации продлен до 31 августа 2020 года включительно
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в июне продлил ликвидацию банка "Киев", принял аналогичное решение в отношении банка "Национальный кредит". Об этом информирует пресс-служба Фонда.
Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 1 сентября 2019 года до 31 августа 2020-го включительно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 17 июля.
На аналогичный период Александру Волкову продлены полномочия ликвидатора "Национального кредита".
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 июля 2019 года составила 89,49 млрд гривен, только за июнь выплачено 40 млн гривен.
По данным Фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:
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