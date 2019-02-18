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В Украине продлили ликвидацию трех банков

Сегодня, 17:11

Также на год продлены полномочия ликвидаторов финансовых учреждений

Фото: Pixabay
В Украине продлили ликвидацию трех банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/efa/747/5c4efa7472dd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/efa/747/5c4efa7472dd0.jpg Финансы Также на год продлены полномочия ликвидаторов финансовых учреждений

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Легбанка, а также банков "Камбио" и "Народный капитал", сообщает пресс-служба Фонда сегодня, 18 февраля.

Срок проведения ликвидации Легбанка продлен с 27 февраля 2019 года до 26 февраля 2020-го, "Камбио" – со 2 марта 2019 года до 1 марта 2020-го, а "Народного капитала" – с 9 марта 2019 года до 8 марта 2020-го.

Также продлены полномочия ликвидаторов данных банков – Александру Коваленко, Юрию Северину и Олегу Андронову соответственно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 14 февраля.

Ранее сообщалось о продлении ликвидации Грин Банка, а также БГ Банка и Фортуна-банка.

В январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. При этом глава регулятора не назвал его.

По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы и что будет с ипотекой:

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Тег банки, ликвидация, ФГВФЛ

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