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В Украине просел курс доллара, а евро растет в цене

17 июня, 08:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 17 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,74 грн;
1 евро – 30,24 грн;
10 российских рублей – 3,86 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на 10 копеек после повышения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 10 по 17 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 10 копеек.

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Курс евро при этом повысился на три копейки после того, как практически не изменился в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей повысилась на четыре копейки.

Читайте также: Доллар будет дорожать: аналитик описал ситуацию на валютном рынке

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В тренде
Доллар сменил курс: Нацбанк укрепил гривню

Во вторник, 16 июня, доллар на межбанке вырос в цене на две копейки в покупке и на копейку – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 26,80/26,82 грн (покупка/продажа). Евровалюта не изменилась в цене в покупке и подешевела на копейку в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,20/30,22 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ. О программе фонда узнавайте из эксклюзивного интервью телеканала "Украина 24" с премьер-министром Денисом Шмыгалем:

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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