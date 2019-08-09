В Украине "просел" курс доллара и евро

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На сегодня, 9 августа, после того как безналичный доллар покатился вниз на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс основных иностранных валют:

1 доллар США – 25,32 грн;

1 евро – 28,34 грн;

10 российских рублей – 3,89 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на 10 копеек после падения на 17 копеек днем ранее. В целом же за неделю с 2 по 9 августа гривня окрепла на три копейки.

Курс евро сегодня опустился на 14 копеек после падения на 15 копеек накануне. Евровалюта при этом держится выше психологической отметки в 28 гривен. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

В четверг, 8 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины опустился на шесть копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,23/25,25 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,25/28,29 грн, понизившись на 16 копеек в покупке и продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

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Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что американская валюта продолжит дорожать. Основатель Telegram-канала Finstop, участник рынка с 20-летним стажем также считает, что гривня не сможет удержать отвоеванные у доллара копейки.

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020-м – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023-м – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году средний курс гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год - 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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