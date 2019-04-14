В Украине проверили сотни обменных пунктов: названо число "нелегалов"
Проверки прошли в первом квартале 2019 года
Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2019 года провел 284 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, 12 из которых работали нелегально. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Нелегальные пункты работали в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы. Самым эффективным в первом квартале 2019 года было сотрудничество с подразделением защиты экономики Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области", – сказано в сообщении.
В целом проверки прошли в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях, а также в Киеве.
По данным НБУ, самыми существенными были такие нарушения:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе и бухгалтерскими отчетами;
- непредоставление документов и информации по запросу уполномоченного работника Нацбанка.
Ранее сообщалось, что в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте.
В НБУ также сообщали, что в январе-марте 2019 года 23 раза предоставляли сотрудникам правоохранительных органов доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
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