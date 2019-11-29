В Украине растет количество платежных карт: в Нацбанке раскрыли детали

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Общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь выросло на 9% – до 64,7 млн штук, 60% этого количества составляют активные платежные карты. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, около 22% активных платежных карт – бесконтактные и токенизированные карты. С начала года количество таких карт выросло почти на 70% – до 6,7 млн и 1,9 млн штук, соответственно.

Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составили треть общего количества и объема безналичных операций в торговой сети.

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Общее количество операций с использованием платежных карт за 9 месяцев составило 3,652 млрд штук, а их объем – 2,583 трлн грн, что на 29% и на 27% выше показателей за аналогичный период 2018 года, соответственно.

По количеству преобладали безналичные операции (81,9%), в то же время как объем безналичных операции половину всех операций с картами.

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Наибольшее количество операций приходилась на расчеты в торговой сети – 51%. По объемам безналичных операций доминировали переводы с карты на карту – 41%.

Также сообщается, что с начала года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 14% – до 318,4 тыс. штук, из которых 89% обеспечивают возможность бесконтактной оплаты.

Новости "Сегодня" писали, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Мы также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:



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