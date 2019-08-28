В Украине растет спрос на доллары: итоги дня на межбанке

Безналичная гривня потеряла свои позиции на валютном рынке, на фоне чего Нацбанк снова повысил курс доллара. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Так, 28 августа американская валюта на межбанковском рынке открыла торги с ценой 25,14-25,19 гривни за доллар. За сутки торгов на межбанке доллар подорожал на 3-6 копеек и к закрытию рынка его цена составила 25,20-25,22 гривни.
"Сегодня на межбанковском рынке американская валюта отмечалась незначительной
волатильностью. Однако, следует отметить, что рост доллара США продолжается уже с 23 августа. Из этого следует, что спрос на американскую валюту продолжает расти", – комментирует ситуацию на рынке управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.
Источники на валютном рынке сообщают, что евро также поднялся в цене на 3-6 копеек с 27,87-27,93 гривен утром до
27,93-27,96 гривни к закрытию межбанка. А вот курс рубля просел с 0,3783-0,3791 до 0,3772-0,3777 гривни.
Напомним, 27 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке падением курса. За день торгов на межбанке американская валюта просела на 8 копеек и к закрытию ее стоимость составила 25,11-25,14 гривни.
Кроме того, аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.
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