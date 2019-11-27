В Украине рекордно упал доллар, евро тоже дешевеет

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На сегодня, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,98 грн;

1 евро – 26,43 грн;

10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на семь копеек после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара впервые с января 2016 года преодолел психологическую отметку в 24 гривни. Последний раз доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.

За неделю – с 20 по 27 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 16 копеек. При этом эксперты уже объяснили сайту "Сегодня", почему в Украине рекордно упал доллар.

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Курс евро сегодня снизился на пять копеек после падения сразу на 24 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей вновь опустилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 26 ноября, доллар на межбанке подешевел на пять копеек в покупке и на четыре в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,98/24,00 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на семь копеек в покупке и шесть – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,40/26,43 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Также новости "Сегодня" выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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