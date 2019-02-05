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В Украине резко подешевел доллар: опубликован свежий курс

Сегодня, 16:39

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 6 февраля; за неделю гривня укрепилась на 56 копеек

Фото: Flickr
В Украине резко подешевел доллар: опубликован свежий курс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 6 февраля; за неделю гривня укрепилась на 56 копеек

На среду, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 05.0206.02Изменение
1 доллар США27,42 грн

27,22 грн

- 0,2 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 5 февраля, курс доллара упал еще на 20 копеек после снижения на 15. При этом за неделю – с 30 января – доллар подешевел уже на 56 копеек. К слову, официальный курс доллара в Украине не падал так низко с 13 августа 2018 года.

Эксперты прогнозируют, что на этой неделе курс доллара продолжит снижаться.

  

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.

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Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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