В Украине резко повысился курс доллара

Выросла официальная стоимость "зеленого" на 14 марта, но за неделю гривня укрепилась на шесть копеек

Фото: Pixabay

В Украине резко повысился курс доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ed1/d7b/5c3ed1d7b9cc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ed1/d7b/5c3ed1d7b9cc2.jpg 2019-03-13T16:43:00+02:00 Финансы Выросла официальная стоимость "зеленого" на 14 марта, но за неделю гривня укрепилась на шесть копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 14 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

13.03 14.03 Изменение 1 доллар США 26,36 грн 26,7 грн + 0,34 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 13 марта, курс доллара повысился сразу на 34 копейки после роста на пять копеек. До этого доллар заметно дешевел. Курс все еще находится значительно ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 6 марта – "зеленый" потерял в цене шесть копеек.

Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", почему в Украине снова дорожает доллар и что ждет гривню после выборов .

Напомним, также аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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