В Украине удвоился выпуск электронных денег

В Нацбанке сообщили, что в Украине наблюдается положительный тренд использования таких денег

/ Фото: pexels.com

Объем выпущенных электронных денег в январе-июне 2019 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 85,4 млн грн, тогда как за весь 2018 год составлял 83,2 млн грн. Об этом в понедельник, 12 августа, написала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на своей странице в Facebook.

"В Украине наблюдается стабильный положительный тренд использования электронных денег", – сказано в сообщении.

Объем операций с электронными деньгами вырос до 4,9 млрд грн (+60%), а количество электронных кошельков увеличилось до 67,9 млн штук (+20%).

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Электронными деньгами считают денежные обязательства эмитента в электронном виде, находящиеся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Максимальная сумма средств, которая может храниться на электронном устройстве, если оно не пополняется, составляет 4000 грн, а если пополняется – 14 000 грн (сумма расчетов с помощью такого устройства не может превышать 62 000 грн в год).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: НБУ / Facebook

Новости "Сегодня" сообщали, что украинские заробитчане придумали, как обойти ограничения России на перевод средств за границу. Наличные превращают в электронные деньги, перебрасывают на карточки и прячут в нижнем белье. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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