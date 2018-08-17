В Украине резко вырос курс доллара и евро

На сегодня, 17 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,67 грн;

1 евро – 31,46 грн;

10 российских рублей – 4,13 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился на 23 копейки. В целом так дорого "зеленый" не стоил с начала февраля 2018 года. В НБУ уже назвали причины резкого подорожания доллара. Замглавы Нацбанка Олег Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.

Курс евро подскочил на 39 копеек после падения накануне.

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Стоимость 10 российских рублей практически не изменилась.

В четверг, 16 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 26 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,75/27,78 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,64/31,66 грн, понизившись на 56 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.