В Украине резко выросло число "системных" банков: НБУ обнародовал список

К системно важным финучреждениям выдвигаются повышенные требования

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ), который пересмотрел методологию определения системно важных банков, определил их новый перечень. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Новая методика значительно расширила количество таких банков. С 2016 года системно важными банками неизменно определялись три госдарственных банка – ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Теперь число "системных" финучреждений выросли до 14:

ПриватБанк. Ощадбанк. Укрэксимбанк. Укргазбанк. Альфа-банк. Укрсоцбанк. Райффайзен Банк Аваль. ПУМБ. Укрсиббанк. ТАСкомбанк. Универсал банк. Кредобанк. ОТП банк. "Южный".

Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы.

Приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности. Новоопределенные "системные" банки должны будет начать выполнение усиленных требований с 1 января 2020 года.

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Также "системные" банки должны будут разработать план восстановления деятельности, который будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

"В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса – она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года "ушло" около 100 финансово слабых, непрозрачных и "схемных" игроков. Сейчас в стране действует менее 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, считают в НБУ.

При этом в 2019 году риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:

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