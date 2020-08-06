В Украине снизился курс доллара и евро

На пятницу, 7 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

06.08 07.08 Изменение 1 доллар США 27,70 грн 27,68 грн - 0,02

Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями 6 августа курс доллара снизился еще на две копейки падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. В целом "зеленый" находится на максимальных с начала апреля уровнях. За неделю – с 31 июля по 7 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.

Курс евро на 7 августа снизился на 10 копеек, с 32,90 до 32,80 гривни. Впрочем, евровалюта все еще находится на рекордном с января 2019 года уровне.

В тренде Доллар в Украине упал после роста, а евро взлетает

Реклама

Читайте также: Проценты по депозитам падают, но украинцы несут деньги в банки

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине взлетел курс доллара и что дальше. Также о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама