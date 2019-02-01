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В Украине снизился курс доллара и заметно подорожал евро

Сегодня, 08:37

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: AFP
В Украине снизился курс доллара и заметно подорожал евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f2b/058/5c3f2b058c554.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 1 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,74 грн;
1 евро – 31,87 грн;
10 российских рублей – 4,24 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал еще на две копейки после такого же снижения накануне. При этом за неделю – с 25 января – доллар подешевел на пять копеек.  

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Стоимость 10 российских рублей выросла на четыре копейки.

 

 

В четверг, 31 января, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 12 копеек в покупке и на 10 – в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,6/27,65 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,68/31,73 грн, повысившись на три-шесть копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2019 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ учитывается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

 

 

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн). По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

При этом эксперты ранее объяснили, как может меняться курс гривни в течение 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. Официальные данные за 2018 год пока не обнародованы.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. 
  • Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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