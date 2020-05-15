На понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

15.04 18.05 Изменение 1 доллар США 26,68 грн 26,64 грн - 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 15 мая, курс доллара опустился еще на четыре копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. "Зеленый" продолжает опускаться все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 12 по 18 мая (11 мая было выходным днем) – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 18 копеек.

Курс евро на 18 мая при этом опустился на копейку – с 28,79 до 28,78 гривни.

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В тренде В Украине снова подешевела валюта: курс доллара от НБУ

Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", что падение курса доллара не продлится долго.

Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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