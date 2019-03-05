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В Украине сократились валютные резервы: новые данные НБУ

Сегодня, 17:18

По данным регулятора, в феврале ЗВР Украины уменьшились на 2,9%

Фото: Pixabay
В Украине сократились валютные резервы: новые данные НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg Финансы По данным регулятора, в феврале ЗВР Украины уменьшились на 2,9%

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20,22 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные сегодня, 5 марта.

"В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они (ЗВР. – Ред.) уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу", – говорится в сообщении регулятора.

По данным НБУ, динамику объема ЗВР в течение февраля определяли следующие факторы:

  1. Выполнение обязательств Украины по госдолгу. Платежи по его обслуживанию в иностранной валюте составили 1,29 млрд долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов.
  2. Благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.
  3. Переоценка финансовых инструментов: изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 56,7 млн долларов (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 марта 2019 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", сообщает НБУ.

Напомним, по состоянию на 1 февраля ЗВР Украины составляли 20,82 млрд долларов в эквиваленте.

Рекордно увеличить объем ЗВР по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) и связанного финансирования: поступления от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка составляли 2,4 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов.

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Тег НБУ, резервы, ЗВР, международные резервы

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