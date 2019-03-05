В Украине сократились валютные резервы: новые данные НБУ

По данным регулятора, в феврале ЗВР Украины уменьшились на 2,9%

Фото: Pixabay

В Украине сократились валютные резервы: новые данные НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg 2019-03-05T17:18:00+02:00 Финансы По данным регулятора, в феврале ЗВР Украины уменьшились на 2,9%

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20,22 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные сегодня, 5 марта.

"В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они (ЗВР. – Ред.) уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу", – говорится в сообщении регулятора.

По данным НБУ, динамику объема ЗВР в течение февраля определяли следующие факторы:

Выполнение обязательств Украины по госдолгу. Платежи по его обслуживанию в иностранной валюте составили 1,29 млрд долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов. Благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов. Переоценка финансовых инструментов: изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 56,7 млн долларов (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 марта 2019 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сообщает НБУ.

Напомним, по состоянию на 1 февраля ЗВР Украины составляли 20,82 млрд долларов в эквиваленте.

Рекордно увеличить объем ЗВР по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) и связанного финансирования: поступления от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка составляли 2,4 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов.

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