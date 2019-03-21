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В Украине сократилось число банков-нарушителей

Сегодня, 17:50

По данным НБУ, за месяц количество таких финучреждений уменьшилось до 20-ти

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
В Украине сократилось число банков-нарушителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg Финансы По данным НБУ, за месяц количество таких финучреждений уменьшилось до 20-ти

По состоянию на 1 марта 20 из 77 работающих в Украине банков нарушали нормативы Национального банка Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

За месяц число таких банков сократилось на два финансовых учреждения.

По данным НБУ, один банк нарушил нормативы капитала, три – нормативы ликвидности, шесть – нормативы валютной позиции и еще 17 – нормативы кредитных рисков. Некоторые финучреждения нарушили сразу несколько нормативов.

При этом 57 работающих банков выполнили все нормативы регулятора в полной мере.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2019 года 22 банка нарушали нормативы НБУ.

По итогам прошлого года прибыль банковской системы Украины достигла исторического максимума: платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, когда показатель составил 1,4 млрд гривен.

Уточнялось, что прибыль государственных банков – Приватбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – по итогам 2018 года составила 13,53 млрд гривен.

Ранее Международный валютный фонд предупредил, что мир снова находится на пороге кризиса. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня": Жизнь в кредит: стоит ли брать в долг именно сейчас.

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Тег НБУ, банки

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Источник:

УНИАН

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