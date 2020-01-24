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В Украине активизировались фальшивомонетчики и выросло количество поддельных банкнот. Как подсчитал Национальный банк (НБУ), по итогам 2019 года в стране на миллион изъятых купюр приходилось около 2,9 штуки поддельных. В 2018 году на то же количество было 2,5 штуки. Впрочем, в 2017-м показатель был еще выше – 3,6.

В целом в НБУ констатировали, что количество поддельных гривневых банкнот остается "стабильно низким". Для сравнения: в Евросоюзе, по данным Европейского центробанка, этот показатель составил 27 поддельных банкнот на миллион изъятых.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что банкноты нового поколения 20, 50, 100, 500 и 1000 грн имеют усиленную систему защиты, включая как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

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"Как следствие, чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно", – отметили в НБУ.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него В тренде В Украине все больше фальшивых денег: какие купюры подделывают чаще всего

В основном изъятые из обращения поддельные гривны печатались на принтерах и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли.

"Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания", – рассказали в НБУ.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары (75% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (23%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 долларов (96% от общего количества изъятых поддельных банкнот);

50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных банкнот).

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнавали, как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен с улучшенной системой защиты. А подробнее о ее дизайне узнавайте из нашего сюжета:

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