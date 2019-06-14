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В Украине стало меньше "налички" вне банков: названа сумма

14 июня, 06:06

В мае сократился объем денежной массы и денег в обороте вне банковской системы

Фото: пресс-центр НБУ

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины по итогам мая 2019 года уменьшился на 0,7% – до 349,6 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

При этом с начала года этот показатель сократился на 3,9%.

Объем денежной массы составил 1,26 трлн грн, уменьшившись на 0,3% в мае и на 1,3% с начала года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – почти до 1,28 трлн грн. В регуляторе объяснили, что такая динамика обусловлена ростом остатка по депозитам на 4,3% – до 910,996 млрд грн, и объема наличных средств в обороте вне банков – на 3,8%, до 364,753 млрд грн.

Между тем, по итогам января-апреля 2019 года платежеспособные банки Украины получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года – 10,7 млрд грн. 

Сообщалось также, что в Украине появилась новая афера с мобильными "симками". Мошенники украли у киевлянки почти 300 тыс. грн с двух банковских счетов. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег НБУ, банки, денежная масса

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Источник:

УНИАН

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