В Украине стало меньше "плохих" кредитов – Нацбанк

Качество кредитных портфелей улучшилось во всех банках, кроме российских

/ Фото: пресс-центр НБУ

В 2019 году объем проблемных кредитов в украинских банках впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 процентных пункта за 2019 год). Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей стали:

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рост нового розничного кредитования (на около 30% год к году). Это улучшило качество розничного портфеля – в 2019 году доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 11,9 процентных пунктов до 34,1%;

реструктуризация кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд гривен за счет механизма добровольной финансовой реструктуризации. С учетом этих мер, государственные банки (кроме ПриватБанка) сократили долю неработающих кредитов с 55% до 49%;

масштабная работа по очистке портфелей, осуществленная ​​иностранными банками путем продажи проблемных кредитов и списания за счет резервов. Доля проблемных кредитов в банках иностранных банковских групп (кроме российских) сократилась с 23,1% до 16%;

укрепление национальной валюты, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента проблемных кредитов в иностранной валюте.

"Сегодня доля проблемных кредитов является все еще высокой, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%. Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и в дальнейшем избавляться неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти (вместе с ПриватБанком) всех проблемных кредитов", – отметила исполняющая обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

В НБУ надеются, что после завершения формирования наблюдательных советов в двух государственных банках, финансовые учреждения активизируют работу в этом направлении.

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"Ряд мероприятий позволит нам уменьшить уровень проблемных кредитов в банках до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года", – спрогнозировала Рожкова.

Напомним, 16 января Нацбанк объявил о новой пятилетней стратегии, во главу угла которой поставил дешевую ипотеку и доступные кредиты для бизнеса и населения.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что, несмотря на планы упростить доступ к кредитам, украинские банки все еще опасаются снижать ставки по займам из-за ряда рисков. Банки опасаются украинской судебной системы, жалуются на сложность взыскания и реализации залогов и указывают на недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков.

Доступные кредиты для малого и среднего бизнеса являются первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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