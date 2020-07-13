В Украине стало выгодно покупать доллары: эксперт дал совет

На прошлой неделе гривня постепенно укреплялась, возвращая курсовые потери, вызванные паникой на рынке в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия. Однако эксперты говорят, что опять стало выгодно покупать валюту, а не продавать.
"Если президент озвучил ориентир стоимости гривни для восстановления экономики 30 грн/доллар, то регулятор вряд ли сможет ее ревальвировать дальше, хотя и является независимой от политиков структурой. Поэтому с расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться из опасений, что продолжится удешевление", – прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.
Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале "Курс доллара после отставки Смолия: паника закончилась, что дальше".
Очевидно, что инвестировать можно не только в покупку валюты, но и в гривневые вклады в украинских банках. Но как это делать правильно, чтобы не потерять сбережения, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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