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В Украине стало выгодно покупать доллары: эксперт дал совет

13 июля, 14:54

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Нацбанк вряд ли сможет укреплять гривню в будущем, считает аналитик

На прошлой неделе гривня постепенно укреплялась, возвращая курсовые потери, вызванные паникой на рынке в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия. Однако эксперты говорят, что опять стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

"Если президент озвучил ориентир стоимости гривни для восстановления экономики 30 грн/доллар, то регулятор вряд ли сможет ее ревальвировать дальше, хотя и является независимой от политиков структурой. Поэтому с расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться из опасений, что продолжится удешевление", – прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

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Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале "Курс доллара после отставки Смолия: паника закончилась, что дальше".

Очевидно, что инвестировать можно не только в покупку валюты, но и в гривневые вклады в украинских банках. Но как это делать правильно, чтобы не потерять сбережения, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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валюта курс гривня курс гривни курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин

Источник: Сегодня

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