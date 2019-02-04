В Украине стартовала приватизация государственного банка
В капитал финансового учреждения войдет международный институт
В Украине началась процедура приватизации государственного Укргазбанка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что Минфин, Международная финансовая корпорация (IFC) и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и Укргазбанком условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка", - подчеркнули в Минфине.
Согласно Меморандуму, IFC "способствовала Укргазбанку в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности".
Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.
Планы министерства предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине стартовала приватизация государственного банка". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина одолжила 18 миллиардов гривен для госбюджета
Минфин раскрыл результаты аукциона по продаже государственных облигаций
Государственный Укргазбанк и ГИФКУ будут развивать "зеленую" энергетику в Украине
Партнерство будет способствовать финансовой поддержке тех, кто стремится достичь своей энергонезависимости, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду