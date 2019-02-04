В Украине стартовала приватизация государственного банка

В капитал финансового учреждения войдет международный институт

В Украине стартовала приватизация государственного банка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/097/4cf/5c50974cf2b36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/097/4cf/5c50974cf2b36.jpg 2019-02-04T13:47:00+02:00 Финансы В капитал финансового учреждения войдет международный институт

В Украине началась процедура приватизации государственного Укргазбанка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Минфин, Международная финансовая корпорация (IFC) и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

"Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и Укргазбанком условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка", - подчеркнули в Минфине.

Согласно Меморандуму, IFC "способствовала Укргазбанку в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности".

Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Планы министерства предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.

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