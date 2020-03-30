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В Украине упал курс доллара, а евро идет к психологической черте

30 марта, 16:10

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 31 марта

На вторник, 31 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

30.0331.03Изменение
1 доллар США28,18 грн28,06 грн- 0,12

Таким образом, по сравнению со значениями 30 марта курс доллара снизился на 12 копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" при этом осталась выше психологической отметки в 28 гривен. До марта-2020 доллар не стоил так дорого с января-2019. За неделю – с 24 по 31 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 32 копейки.

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Курс евро на 31 марта повысился с 30,90 до 30,96 гривни, продолжив приближаться к отметке в 31 гривню за евро.

В тренде
В Украине упал курс доллара, а евро идет к психологической черте

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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