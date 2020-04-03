В Украине утвердили список банков для получения зарплат и пенсий

Министерство финансов опубликовало список уполномоченных банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений, которую повысили в январе-2020. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Так, уполномоченными стали 43 банка:

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Ощадбанк; ПриватБанк; Укргазбанк; Укрэксимбанк; Агропросперис Банк; Аккордбанк; Акцент-Банк; Альфа-Банк; Банк "Альянс"; Банк "Восток"; Глобус Банк; Восточно-украинский банк "Грант"; Идея Банк; Индустриалбанк; Банк "Клиринговый дом"; Коммерческий инвестиционный банк; Коммерческий индустриальный банк; Банк "Кредит Днепр"; Креди Агриколь Банк; Кредобанк; Кристалбанк; АКБ "Львов"; Мегабанк; Метабанк; Международный инвестиционный банк; Мотор-Банк; МТБ Банк; ОТП Банк; АБ "Південний"; Пиреус Банк; ПоликомБанк; Полтава-банк; Правэкс-Банк; ПУМБ; Радабанк; Райффайзен Банк Аваль; Банк "Сич"; ТАСкомбанк; Укрстройинвестбанк; УкрСиббанк; Универсал Банк; Банк "Форвард"; Юнекс Банк.

Напомним, в январе Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам. При этом сообщалось, что Национальный банк собирается разрешить работнику по своему усмотрению выбирать банк, в котором он будет получать зарплату.

Кроме того, ранее Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений. При этом чиновники объяснили, какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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