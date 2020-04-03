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В Украине утвердили список банков для получения зарплат и пенсий

3 апреля, 15:26

Ксения Капустинская

В перечень Минфина вошли 43 финансовых учреждения

Министерство финансов опубликовало список уполномоченных банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений, которую повысили в январе-2020. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Так, уполномоченными стали 43 банка:

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  1. Ощадбанк;
  2. ПриватБанк;
  3. Укргазбанк;
  4. Укрэксимбанк;
  5. Агропросперис Банк;
  6. Аккордбанк;
  7. Акцент-Банк;
  8. Альфа-Банк;
  9. Банк "Альянс";
  10. Банк "Восток";
  11. Глобус Банк;
  12. Восточно-украинский банк "Грант";
  13. Идея Банк;
  14. Индустриалбанк;
  15. Банк "Клиринговый дом";
  16. Коммерческий инвестиционный банк;
  17. Коммерческий индустриальный банк;
  18. Банк "Кредит Днепр";
  19. Креди Агриколь Банк;
  20. Кредобанк;
  21. Кристалбанк;
  22. АКБ "Львов";
  23. Мегабанк;
  24. Метабанк;
  25. Международный инвестиционный банк;
  26. Мотор-Банк;
  27. МТБ Банк;
  28. ОТП Банк;
  29. АБ "Південний";
  30. Пиреус Банк;
  31. ПоликомБанк;
  32. Полтава-банк;
  33. Правэкс-Банк;
  34. ПУМБ;
  35. Радабанк;
  36. Райффайзен Банк Аваль;
  37. Банк "Сич";
  38. ТАСкомбанк;
  39. Укрстройинвестбанк;
  40. УкрСиббанк;
  41. Универсал Банк;
  42. Банк "Форвард";
  43. Юнекс Банк.

Напомним, в январе Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам. При этом сообщалось, что Национальный банк собирается разрешить работнику по своему усмотрению выбирать банк, в котором он будет получать зарплату.

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Кроме того, ранее Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений. При этом чиновники объяснили, какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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банки пенсии зарплаты Минфин бюджетники список

Источник: Сегодня

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