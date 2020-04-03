В Украине утвердили список банков для получения зарплат и пенсий

Министерство финансов опубликовало список уполномоченных банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений, которую повысили в январе-2020. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Так, уполномоченными стали 43 банка:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- Агропросперис Банк;
- Аккордбанк;
- Акцент-Банк;
- Альфа-Банк;
- Банк "Альянс";
- Банк "Восток";
- Глобус Банк;
- Восточно-украинский банк "Грант";
- Идея Банк;
- Индустриалбанк;
- Банк "Клиринговый дом";
- Коммерческий инвестиционный банк;
- Коммерческий индустриальный банк;
- Банк "Кредит Днепр";
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- Кристалбанк;
- АКБ "Львов";
- Мегабанк;
- Метабанк;
- Международный инвестиционный банк;
- Мотор-Банк;
- МТБ Банк;
- ОТП Банк;
- АБ "Південний";
- Пиреус Банк;
- ПоликомБанк;
- Полтава-банк;
- Правэкс-Банк;
- ПУМБ;
- Радабанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Банк "Сич";
- ТАСкомбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк;
- Банк "Форвард";
- Юнекс Банк.
Напомним, в январе Кабинет министров изменил порядок отбора уполномоченных банков на право выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам. При этом сообщалось, что Национальный банк собирается разрешить работнику по своему усмотрению выбирать банк, в котором он будет получать зарплату.
Кроме того, ранее Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений. При этом чиновники объяснили, какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии:
Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк