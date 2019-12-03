В Украине ужесточили требования к рекламе банковских услуг: что изменится

Украинские банки будут обязаны раскрыть полную информацию об услугах. Это предусматривают новые нормы, которые утвердил Национальный банк Украины (НБУ). Ранее Нацбанк также обновил кассовые требования для банков.
Новшества касаются информации в рекламе и на сайтах, а также рассмотрения банками обращений потребителей.
"Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков. Управление защиты потребителей финансовых услуг Нацбанка через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг сайтов", – сообщила пресс-служба НБУ.
В целом НБУ дает финансовым учреждениям шесть месяцев для адаптации к новым правилам. При этом уже с марта все банки должны будут предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате. В частности, указывать:
- полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственному регистратору, нотариусу, оценщика);
- периодичность погашения кредита;
- условия досрочного возврата;
- возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т. п.
Через шесть месяцев в сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.
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Также через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама также должна будет держать характеристики банковской услуги, в частности, информацию о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д.
За нарушение этих правил банки будут штрафовать на 300-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас – 5 100 – 10 200 гривен) за каждый случай.
Ранее новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.
Кроме того, НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:
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