В Украине вновь подорожал доллар

Сегодня, 16:31

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 17 сентября

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

На понедельник, 17 сентября, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:    

14.09 17.09 Изменение
1 доллар США 28,22 грн 28,15 грн +  0,03 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырос на три копейки. Гривня беспрерывно укреплялась с понедельника, но в перед выходными курс доллара в Украине вернулся к росту. В целом выше 28 гривен доллар не поднимался в цене с конца января 2018 года. 

Как ранее поясняли "Сегодня" аналитики, удешевление американской валюты было ситуативным – оно вызвано избытком долларов на рынке. Валюту  начали продавать экспортеры, закупая гривню для хоздеятельности.

Ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики. Эксперты при этом разошлись во мнениях касательно причин падения гривни. 

  

 


Напомним, сайт "Сегодня" собрал ТОП фактов о девальвации гривни, а специалисты рассказали украинцам, как сохранить сбережения в условиях падения гривни:

Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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