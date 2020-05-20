В Украине возобновят продажу коллекционных монет: НБУ назвал даты

Национальный банк Украины (НБУ) возобновляет продажу коллекционных монет, которая была приостановлена с 18 марта из-за объявления всеукраинского карантина. Как сообщила пресс-служба НБУ, продажа начнется с 25 мая.

"В связи с этим банкам-дистрибьюторам предложено разместить на своих официальных интернет-страницах информацию о реализации такой продукции", – говорится в сообщении. Речь идет об Ощадбанке, Укргазбанке и Радабанке.

В частности:

С 25 мая восстановится продажа не выполненных по состоянию на 18 марта онлайн-заказов на нумизматическую продукцию предыдущих годов выпуска и памятные монеты "Золочевский замок" (и то, и другое – в течение пяти дней).

восстановится продажа не выполненных по состоянию на 18 марта онлайн-заказов на нумизматическую продукцию предыдущих годов выпуска и памятные монеты "Золочевский замок" (и то, и другое – в течение пяти дней). С 1 июня - реализация невыполненных заказов на наборы "Монеты Украины 2019 года", которые были не выкуплены к 18 марта (продажа продлится 28 дней);

реализация невыполненных заказов на наборы "Монеты Украины 2019 года", которые были не выкуплены к 18 марта (продажа продлится 28 дней); С 9 июня – продажа заказанных памятных монет "75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов" (будет длится 35 дней);

С 15 июня – реализация заказанных памятных монет "1075 лет со времени правления княгини Ольги" (продлится 35 дней).

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Ранее Национальный банк выпустил две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Обе монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как НБУ представлял разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками. Монеты отчеканены из серебра и имеют необычную форму:

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