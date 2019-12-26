В Украине впервые за месяц подорожал доллар

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

На пятницу, 27 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

26.12 27.12 Изменение 1 доллар США 23,26 грн 23,29 грн + 0,03

Таким образом, по сравнению со значениями 26 декабря курс доллара вырос на три копейки после снижения на две в предыдущий банковский день. Курс доллара повысился впервые с 29 ноября, то есть практически за месяц. Впрочем, в целом в последний раз доллар стоил так дешево 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар. За неделю – с 20 по 27 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 12 копеек.

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При этом премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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