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В Украине ввели в обращение новые банкноты 500 гривен

Сегодня, 15:25

Купюрами с подписью Смолия заменят износившиеся деньги

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
В Украине ввели в обращение новые банкноты 500 гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg Финансы Купюрами с подписью Смолия заменят износившиеся деньги

С сегодняшнего дня, 22 февраля, введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Нацбанк вводит в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска в соответствии с решением правления НБУ от 29 января 2019 года № 68-рш", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр НБУ

Это делается для замены изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала. Параллельно с выпущенными банкнотами можно будет пользоваться купюрами предыдущих лет выпуска.

"Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений", - добавили в НБУ.

Напомним, осенью-2018 года в Украине начала ходить новая банкнота в 20 гривен. По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. Банкноту номиналом 500 гривен Нацбанк обновил в 2015 году, а в обращение она вышла в апреле 2016 года.

Ранее съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы Центрального хранилища Нацбанка, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения старых банкнот. Кассир вкладывает деньги в специальную машину – и именно она определяет, какая из купюр еще продолжит свою жизнь. Изношенные банкноты уничтожаются автоматически:

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Тег НБУ, банкноты, купюры, банкнота, купюра, 500 грн

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