В Украине вводят новые деньги: что будет с мелочью и банкнотами

Нумизматы уверяют, что сейчас в стране чеканятся тонны "ненужного металлолома"

Уже в 2019 году кошельки украинцев потяжелеют, ведь вместо мелких купюр вводят монеты. Впрочем, при этом некоторые монеты выйдут из оборота. Можно ли обменять "старые копейки" и куда бежать с копилкой?

Пенсионерка Екатерина Ивановна торгует зеленью и ягодами. Чаще всего ее покупатели платят за товар монетами. Екатерине Ивановне новшество не нравится – монеты, по ее словам, часто теряются и добавляют веса кошельку. По тем же причинам не очень любят мелочь и другие украинцы, которых опросили новости "Сегодня".

Некоторые "копейки" Национальный банк изымет из оборота, но меньше монет от этого не станет, ведь вместо старых будут чеканить новые. Уже в октябре 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек будут выведены из оборота. Похожая судьба ждет мелкие бумажные деньги – 1, 2, 5 и 10 гривен должны постепенно стать металлическими.

Обменять мелочь в некоторых банках можно будет в течение трех лет. А вот в магазинах ее перестанут принимать уже с 1 октября. Со временем исчезнут из оборота и 25 копеек – такой номинал монеты просто не нужен, если нет 5 копеек.

В Нацбанк уверяют, что новшества – экономически целесообразные.

"Это все траты, которые связаны с оборотом, с обслуживанием, перевозкой, хранением... Национальный банк подсчитал – экономия составит 90 млн гривен", – объясняет член Совета НБУ Василий Фурман.

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Нумизматы с ним соглашаются. Говорят, что если за монету нельзя приобрести товар, ее нужно изымать из оборота.

"Мы чеканим тонны – десятки, сотни тонн – металлолома, который никому не нужен", – отмечает замглавы правления Ассоциации нумизматов Украины Владимир Левченко.

А вот бумажных денег в кошельках станет меньше – НБУ введет банкноту высшего номинала, 1000 гривен. Как отмечал глава Нацбанка Яков Смолий, одной из причин стал рост уровня доходов украинцев. Правда, пенсионерка Екатерина Ивановна не рада и этому – сейчас не всегда удается разменять и 500 гривен, поэтому женщину беспокоит, что будет после введения "штуки".

Кроме того, скептики уверены, что новая банкнота свидетельствует о начале девальвации. Правда, банкиры такие предположения отрицают. А НБУ даже развенчал самые популярные мифы о банкноте 1000 гривен.

Как сообщалось, новая 1000-гривневая банкнота войдет в оборот с 25 октября 2019 года. При этом уже с 1 октября прекращают хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Постепенно выведут из оборота и монету номиналом 25 копеек – потребность в ней исчезнет при отсутствии 5 копеек. После ввода в оборот банкноты в 1000 гривен, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций.

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