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В Украине вводят новые кассовые требования для банков

22 августа, 08:11

НБУ приводит инструкции в соответствие с законодательством

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизирует порядок осуществления кассовых операций банков и организацию их работы с наличными деньгами в национальной и иностранной валюте. Правила приведут в соответствие с актуальными требованиями законодательства, в том числе закона "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Новые требования предусматривают сдачу банками наличной гривни на договорных условиях для ее вывоза в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет. Помимо этого, банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных средствах прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных средств в собственной банковской сети.

"Исключен из кассовых документов реквизит "код банка", отменена "карточка с примерами подписей" клиентов при обслуживании банком их счетов", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Нацбанк внедрил контроль за качеством пригодных к обращению гривневых банкнот, отсортированных автоматизированным способом на оборудовании банка для автоматизированной обработки банкнот. Также изменен порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определения ответственных за хранение, установлены единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового материала.

Соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ от 15 августа 2019 года №107 "Об утверждении изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине", уточняется в сообщении.

Напомним, ранее НБУ переписал кассовые правила для бизнеса. Регулятор разрешил привлекать кассиров "со стороны" и сдавать выручку через банкоматы.

Кроме того, Нацбанк проверил небанковские обменники и нашел "нелегалов". В частности, был обнаружен 21 "черный" пункт обмена валюты. Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:

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НБУ Нацбанк банки кассы требования кассовые правила

Источник: Сегодня

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