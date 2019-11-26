В Украине вводят новые монеты и банкноты: подробности и фото

Номинальный ряд гривни реформируют с 2014 года; в итоге он сократится до шести монет и шести купюр

Новый банкнотно-монетный ряд гривни / Фото: НБУ

В Украине уже появилась купюра номиналом 1000 гривен, а также будут введены в обращение новые монеты и банкноты. Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко.

По его словам, с 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривен. Они постепенно заменят купюры соответствующего номинала. Кроме того, с той же целью в 2020 году будет выпущена монета 10 гривен, однако точную дату ее введения в оборот НБУ объявит позже.

"Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени – в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств", – рассказал Зайвенко.

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Кроме того, с 25 февраля 2020 года появятся купюры 200 гривен обновленного дизайна. Он предполагает усовершенствованную систему защиты, а по внешнему виду наследует банкноты нового поколения номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

"Улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты. Кроме того, на обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000 гривен, использованы два инновационных защитных элемента. Один из них – оптически-переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должен постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты. Другой – "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривни. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект – меняется направление движения ее фонового изображения", - рассказали в Нацбанке.

В ходе брифинга Зайвенко рассекретил новый дизайн 200 гривен.

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Дизайн обновится и у банкноты номиналом 50 гривен. "Именно для обеспечения защищенности гривневых банкнот <...> Национальный банк решил обновить и дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, и банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года", - объяснили в НБУ.

"Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривни, которая продолжалась с 2014 года", - сообщила пресс-служба регулятора.

В итоге номинальный ряд гривни сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Но поскольку монеты 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет становиться все меньше. В итоге останется 12 номиналов:

6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен);

6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

"Согласно мировому опыту номинальные ряды имеют в среднем 11-13 номиналов денежных знаков. Например, 11 номиналов является у австралийского доллара, 12 номиналов – у британского фунта стерлингов и чешской кроны, 13 номиналов – у швейцарского франка", – добавили в НБУ.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнавали, как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен. А подробнее о ее дизайне узнавайте из нашего сюжета:

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