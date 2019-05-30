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Лучшая монета года: в Украине назвали победителей

30 мая, 18:46

В НБУ сообщили, что победителями стали четыре памятных монеты

Фото: пресс-центр НБУ

Победителями конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год стали четыре памятные монеты, информирует 30 мая пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"[Победа] в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" присуждена памятным монетам набора "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен)", – говорится в сообщении.

Авторами эскизов всех монет-победительниц являются художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Скульптор "Эры мира" и "Эры перемен" – Анатолий Демьяненко, "Эры технологий" – Владимир Демьяненко, а "Человека, времени, пространства" – Владимир Атаманчук.

Программное моделирование выполнил Виталий Андриянов.

Напомним, конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. Первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 1 апреля этого года. Участие в нем приняли более четырех тысяч человек. На втором этапе конкурса тайным электронным голосованием члены специально созданной комиссии определили победителей.

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Ранее в НБУ заявили, что в 2018 году популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.  В прошлом году регулятор ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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Тег деньги, НБУ, конкурс, монеты

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