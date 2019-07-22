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В Украине выпустили новые памятные монеты

22 июля, 13:37

Одна монета посвящена известному писателю, а вторая – предоставлению Томоса

Памятные монеты в Украине. Архивное фото: Музей денег Национального банка Украины / Facebook
Памятные монеты в Украине. Архивное фото: Музей денег Национального банка Украины / Facebook.

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает выпускать новые памятные монеты, популярность которых выросла втрое по итогам 2018 года. С 22 июля 2019 года регулятор ввел в обращение еще две, информирует пресс-служба Нацбанка.

Монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом 50 гривен продолжила серию "Духовные сокровища Украины".

Она изготовлена ​​из серебра 999 пробы. Масса драгоценного металла в чистоте – 500 г, диаметр – 85 мм, тираж – до 1000 штук. Монета украшена локальной позолотой, содержание золота – не менее 0,006 г.

Монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Данные: НБУ / Facebook
Монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Данные: НБУ / Facebook

Монета "Пантелеймон Кулиш" номиналом 2 гривни продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Она посвящена известному писателю, публицисту, этнографу, историку, литературному критику, переводчику, общественному деятелю. Ее стоимость составляет 41 гривну. Тираж – 35 тыс. штук.

Памятная монета "Пантелеймон Кулиш". Данные: НБУ / Facebook
Памятная монета "Пантелеймон Кулиш". Данные: НБУ / Facebook

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

С 15 апреля 2019 года были выпущены монеты "Холодный Яр", а спустя месяц – "100 лет Одесской киностудии".

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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Тег НБУ, монеты, памятные монеты

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Сегодня

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