Фото: НБУ

В Украине выпустили памятную монету в честь Ярослава Мудрого https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9 2019-08-06T18:10:00+03:00 Финансы Номинал монеты составляет 20 грн, а розничная цена – 2121 грн

Национальный банк Украины (НБУ) со вторника, 6 августа, ввел в оборот памятную монету, посвященную 1000-летию с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого.

Об этом информирует регулятор, ранее выпустивший памятную монету в честь столетия Одесской киностудии.

"Посвящена окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого – государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества. Под управлением Ярослава Владимировича Киевское государство укрепило и расширило свои границы, упрочило международное положение, а культура Руси достигла самого высокого развития", – сказано в сообщении.

Тираж монеты номиналом 20 грн, изготовленной из серебра, составляет 25 тыс. штук. Масса – 62,2 г, а диаметр – 50 мм. Розничная цена монеты – 2121 грн.

Реклама

Чтобы увеличить изображения, нажмите на него. Данные: НБУ В тренде Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

Новости "Сегодня" писали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в оборот 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

В марте НБУ выпустил памятную монету, посвященную барану, а в июле – орлану-белохвосту.

Монетный двор Украины работает более 20 лет. Подробнее смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама