В Украине выпустили памятную монету в честь Ярослава Мудрого

Национальный банк Украины (НБУ) со вторника, 6 августа, ввел в оборот памятную монету, посвященную 1000-летию с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого.
Об этом информирует регулятор, ранее выпустивший памятную монету в честь столетия Одесской киностудии.
"Посвящена окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого – государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества. Под управлением Ярослава Владимировича Киевское государство укрепило и расширило свои границы, упрочило международное положение, а культура Руси достигла самого высокого развития", – сказано в сообщении.
Тираж монеты номиналом 20 грн, изготовленной из серебра, составляет 25 тыс. штук. Масса – 62,2 г, а диаметр – 50 мм. Розничная цена монеты – 2121 грн.
Новости "Сегодня" писали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в оборот 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.
В марте НБУ выпустил памятную монету, посвященную барану, а в июле – орлану-белохвосту.
Монетный двор Украины работает более 20 лет. Подробнее смотрите на видео:
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