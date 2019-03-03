В Украине выросло количество банков-нарушителей

По данным Национального банка Украины, за месяц число таких финучреждений увеличилось до 22-х

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине выросло количество банков-нарушителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/69f/742/5c769f742c6ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/69f/742/5c769f742c6ec.jpg 2019-03-03T06:06:00+02:00 Финансы По данным Национального банка Украины, за месяц число таких финучреждений увеличилось до 22-х

По состоянию на 1 февраля 22 из 77 работающих в Украине банков нарушали нормативы Национального банка Украины (НБУ), сообщает пресс-служба регулятора.

За месяц число таких банков увеличилось на одно финансовое учреждение.

По данным НБУ, один банк нарушил нормативы капитала, три банка – нормативы ликвидности, 17 банков – нормативы кредитных рисков, пять банков – нормативы валютной позиции.

При этом 55 работающих банков выполнили все нормативы регулятора в полной мере.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2019 года чистая прибыль украинских банков после вычета налогов составила 5,43 млрд гривен, что в 3,2 раза больше, чем в январе прошлого года.

Прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен.

Кроме того, уточнялось, что прибыль государственных банков – Приватбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – по итогам 2018 года составила 13,53 млрд гривен.

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