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В Украине взлетает доллар: курс снова вырос

Сегодня, 08:55

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Украине взлетает доллар: курс снова вырос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8d3/389/5c78d33892dbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8d3/389/5c78d33892dbd.jpg Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 19 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,13 грн;
1 евро – 30,79 грн;
10 российских рублей – 4,2 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 15 марта, курс доллара повысился на 12 копеек после роста на 29. Стоимость доллара превышает психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 12 марта – "зеленый" поднялся в цене на 82 копейки. При этом эксперты предупреждают: к игре на рынке подключились спекулянты, поэтому украинцев ждет рост курс доллара.

Курс евро, в свою очередь, вырос на 24 копейки после повышения на 37. Евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 30 гривен, которую ранее в марте-2019 пробивала вниз впервые с августа 2017 года. 

Стоимость 10 российских рублей повысилась на семь копеек.

В понедельник, 18 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 10 копеек в покупке и на девять - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,12/27,15 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,76/30,8 грн, повысившись на 12-13 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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