Почему взлетает доллар и что будет дальше: ТОП фактов о девальвации гривни

Украинская гривня в 2018 году непривычно рано начала виток "осенней девальвации" – подорожание валюты началось с 18 июля и не прекращается до сих пор. А в последнюю неделю августа и доллар, и евро побили установленные еще зимой рекорды дороговизны. Курсы иностранных валют преодолели психологические отметки – 28 грн для доллара и 33 грн для евро.

Уходящую неделю доллар завершил с официальным курсом 28,27 грн/долл. То есть, по сравнению с началом недели официально гривня к доллару упала на 39 копеек.

В обменниках "зеленые" продавали по 28,4 грн, но к вечеру пятницы курс наличного доллара снизился до 28,25 грн.

Сайт "Сегодня" собрал главные факты о нынешней девальвации гривни.

1. "Очевидные" причины подорожания доллара

Как поясняют эксперты, главными факторами давления на гривню остаются повышенный спрос на валюту и ухудшение ситуации на внешних рынках. Доллары и евро скупают из-за сезонных закупок энергоносителей. А предложение валюты ограничивается из-за выплат по иностранным облигациям. На этом фоне на валютном рынке возникли панические настроения.

"Фиксация прибыли по нашим ОВГЗ внешними инвесторами привела к спросу на валюту. В случае с Украиной, активируются панические настроения, которые приводят к падению курса. Суть в том, что при наличии долларовой ликвидности ее держатели просто удерживают валюту до лучших времен, ожидая дальнейшего повышения курса гривни", – пояснил "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Кроме того, доллар до конца этой недели дорожал по всему миру, а вот сырье – главный экспортный продукт Украины – наоборот, дешевеет. Кризис в Турции и девальвация лиры, по мнению специалистов, тоже повлияли на гривню, как и на другие нацвалюты развивающихся стран. Правда, в НБУ эту причину отрицают. Говорят, что влияние турецкой девальвации может проявиться лишь со временем, и к тому же будет иметь и плюсы, и минусы для Украины.

2. "Неочевидные" причины роста курса

В Нацбанке на днях назвали еще две причины девальвации гривни. Как заявил директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко, обвал гривни на межбанке связан с тем, что Минфин в конце месяца возмещает бизнесу налог на добавленную стоимость (НДС).

"За три дня (до 28 августа. – Ред.) объем таких выплат составил 6,9 млрд грн. После получения возмещения экспортеры обычно сокращают предложение валюты на рынке, поскольку их потребности в гривне временно значительно уменьшаются", – рассказал Пономаренко.

А замглавы НБУ Олег Чурий и вовсе обвинил в ослаблении гривни "черных аграриев" – теневых бимзнесменов, которые работают за наличную валюту. По оценкам участников валютного рынка, доля этого сектора составляет порядка 25-30%.

"Мы формально называем [наличный рынок] "населением", но понимаем, что населения там не так много. Определяющее влияние оказывает так называемый "черный рынок" агробизнеса. … Это полностью "черная" экономика, которая работает за наличный доллар, и мы четко видели ее влияние в июле, когда банки из нетто покупателей иностранной валюты стали нетто продавцами, это совпало с началом сельскохозяйственного сезона", – сказал Чурий и спрогнозировал, что в середине зимы, когда начинается посевная компания, этот теневой сектор начинает продавать валюту, создавая предложение.

Впрочем, как считает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, "черные аграрии" вряд ли являются сильным фактором влияния на гривню, так как в минувшем году они тоже существовали, а такой ситуации с обвалом гривни, как в июле-2018, не было.

Еще одну причину сайту "Сегодня" озвучил экс-замглавы НБУ Сергей Яременко. По его мнению, в 2018 году на девальвацию гривни серьезно повлияла ситуация с платежным балансом Украины, который ушел в "минус". Так, дефицит платежного баланса Украины в июле 2018 года составил 170 млн долларов. И хотя благодаря профицитным февралю и апрелю-июню в целом за 7 месяцев 2018 года платежный баланс был сведен с профицитом 137 млн долларов, это все равно в 5,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

"Это платежный баланс – совокупность потоков [валюты] из страны и внутрь страны – который складывается из инвестиций и международных займов, поступлений от международных организаций и точно так же платежей в сторону этих субъектов... Так, у МВФ взяли [кредит] и отдали, а пришло время платить уже другие. Точно так же и по инвестициям – что-то пришло, но по ранним уже необходимо платить... Второе – это торговый баланс и другие поступления от экспортно-импортных операций, он тоже складывается не в ту сторону, которая нам необходима. Плюс изменения цен на нефть, газ", – пояснил Яременко.

3. Действия НБУ

Национальный банк регулярно напоминает, что внимательно следит за ситуацией на валютном рынке. И, хотя курс гривни уже давно отпущен в "свободное плавание", НБУ может осуществлять валютные интервенции во избежание резких "скачков".

Например, на уходящей неделе Нацбанк дважды проводил аукционы по продаже доллара на межбанке. В общей сложности, НБУ "влил" в рынок более 150 млн долларов из золотовалютных резервов. Это увеличило предложение инвалюты и позволило немного "сбить" падение курса гривни.

Как пояснял директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко, в последние годы задача НБУ – не удерживать курс гривни на определенном уровне, а снизить его волатильность. Ведь изличние колебания могут негативно повлиять на достижение целевого уровня инфляции. А именно таргетирование инфляции считается главной задачей НБУ.

"Если сложившиеся в экономике факторы формируют давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в соответствующем направлении, и Национальный банк этому движению не противодействует", – предупредил Пономаренко.

Но и "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджетне 30 гривен НБУ отказался.

"Надо смотреть на то, что было в прошлом (2017. – Ред.) году. Курс, который был заложен в бюджете прошлого года – 29 грн/доллар, а средний курс по году составил 27,2 грн/доллар. Мы – независимый центральный банк, мы не подтягиваем показатели бюджета. Тем более, что эти показатели прогнозные, они были сформированы достаточно давно, их делали, исходя из определенных предположений", – пояснил Олег Чурий.

4. Прогнозы по курсу доллара

В рамках своих полномочий Нацбанк пообещал делать все для того, чтобы в конце 2018 года поддерживать гривню в доступных для экономики пределах.

И хотя, по словам Олега Чурия, НБУ не дает и не комментирует прогнозы по курсу гривни, глава Совета Нацбанка Александр Данилишин все же озвучил ориентировочный курс доллара на конец 2018 года – 28,5 гривни за доллар. При этом, по словам Данилишина, уже весной-2019 доллар будет дешеветь.

А вот финансовый аналитик Виталий Шапран дает более пессимистичные прогнозы на конец 2018 года. Он допускает, что наличный курс доллара в Украине может вырасти до 29-30 гривен. И все же увеличение курса до 40 грн, которое прогнозируют некоторые эксперты, Шапран считает маловероятным сценарием.

Схожего мнение придерживается аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"При текущих курсах в 28 гривен за доллар и 32 евро, в ближайшее время самым вероятным сценарием будет повышение курса выше 29 и 34 соответственно", – отмечает эксперт.

Еще более пессимистичен Александр Охрименко. Аналитик не исключает, что курс доллара может перевалить за 30 гривен.

"Мы сейчас наблюдаем самую классическую девальвацию. И если дальше будут такие процессы продолжаться, курс будет расти. Максимально можно ожидать значительно больше, чем 28. Может быть и 30. Может быть и больше 30 [грн/долл.]", – отмечает Охрименко.

Ранее эксперты не только спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью, но и дали советы, как сохранить сбережения в условиях девальвации:

5. Последствия девальвации

Экономисты Александр Охрименко и Эрик Найман уверены, что подорожание доллара традиционно спровоцирует повышение стоимости топлива и продуктов питания.

"Рост доллара уже отражается на ценах на бензин. Процесс пошел и будет постепенно нарастать", – считает Найман.

Влияние на "продуктовые" цены будет не таким скорым, дополняет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Однако расслабляться украинцам эксперт не советует. Цены, как он считает, обязательно поползут вверх уже осенью и тогда обесценивание гривни заметят все украинцы – во время визитов в магазин.

"В случае с продуктами питания рост цен происходит не сразу. Продукты подорожают ближе к холодам", – прогнозирует Охрименко.

По мнению специалистов, удар по своим карманам ощутят все украинцы, но сильнее всех – бедняки.