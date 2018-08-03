В Украине взлетает курс доллара: что будет с ценами на продукты

Сегодня, 12:21

Эксперты уже заговорили о подорожании автомобильного топлива

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В осенние месяцы украинцев может ожидать очередное подорожание продуктов питания. По мнению экспертов, новый скачок цен вызовет нынешняя девальвация гривни - курс доллара в Украине вырос до максимума с февраля

По мнению президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко, резкий рост курса доллара вызовет подорожания топлива, а за ним – и рост цен на продукты питания.

"На октябрь и ноябрь стоит ожидать рост цен до 5 %. Но паниковать не стоит. Это досадно, это неприятно, но это нестрашное возрастание", – считает Охрименко.

При этом эксперт не исключает дальнейший процесс девальвации: если украинская гривня будет дальше обесцениваться, процесс подорожания будет также продолжаться.

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В то же время экономист Борис Кушнирук добавляет, что девальвация гривни не обязательно скажется на росте цен на продукты.

"Мы преимущественно не импортируем продукты. Они у нас находится на внутреннем рынке. И хотя они частично и зависят от курса доллара, но не настолько. Кроме того, в нас в этом году хороший урожай практически по всем позициям, поэтому в этом году цены на продукты питания должны быть довольно стабильными", – считает Кушнирук.

Оба специалиста сходятся в том, что к падению гривни частично причастен Национальный банк Украины, который принял несвоевременные решения, разрешив банкам скупать валюту, и повысив учетную ставку в начале года. В то же время, в самом НБУ отмечают, что в росте курса доллара "виноваты" покупатели облигаций и фермеры-"нелегалы"

Ранее эксперты также рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
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Автор:

Людмила Грубник

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