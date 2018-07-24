В Украине взлетает курс евро, а доллар замер после роста

Вчера, 08:24

Стоимость европейской валюты еще не пробила психологическую отметку

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На сегодня, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,44 грн;
1 евро – 30,98 грн;
10 российских рублей – 4,18 грн.

Таким образом, курс доллара не изменился по сравнению со вчерашними значениями. Впрочем, эксперты прогнозируют, что доллар в Украине еще подешевеет.

Курс евро вырос еще на 12 копеек, но пока остается ниже психологической отметки в 31 грн. Аналитики полагают, что преодолеть эту отметку евровалюта не сможет из-за глобальных тенденций.

"Доллар будет торговаться без особых изменений около отметки 26,2 грн со склонностью к снижению к отметке в 26 гривен за один доллар. Евро не сможет преодолеть значения в 31 грн и будет плавно снижаться до отметки в 30,5 грн", – отмечает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Стоимость 10 российских рублей 24 июля повысилась на две копейки.

В понедельник, 23 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос на три копейки в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,46/26,48 грн. Стоимость евро установилась на отметках 30,96/30,98 грн, повысившись натри копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара на 2018 год

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. 

Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/долл., а в 2019 году – 32 грн/долл. 

При этом согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Кроме того, гривня оказалась самой стойкой, а рубль – самой слабой валютой в странах экс-СССР:
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Источник:

"Сегодня"

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