В Украине взлетел курс евро: эксперт назвал причину

Курс доллара в Украине впервые с 2019 года взлетел выше 31 гривни, что уже отразил Нацбанк в официальных курсах гривни к иностранным валютам. Такое подорожание евровалюты связано с ситуацией на мировых рынках, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"К вечеру среды (15 июля. – Ред.) евро на межбанке торговался около 31,04 гривни. Опережающий рост евро связан с ростом европейской валюты по отношению к другим мировым валютам. В частности, к доллару. Так, в среду валютная пара евро-доллар достигла уровня 1,145, обновив максимум с 10 марта. Правда, после этого пара скорректировалась вниз, и в начале американской сессии снизилась до 1,1420. Если коррекция евро на мировом рынке продолжится, то может прерваться и его рост по отношению к гривне", – рассказал Иосуб.

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Напомним, несмотря на резкое подорожание евро, официальный курс доллара в Украине немного снизился и установлен на 16 июля на уровне 27,12 гривни.

К слову, ранее сайт "Сегодня" разбирался, есть ли причины для длительной девальвации гривни, что влияет на курс и как будет вести себя валютный рынок после смены главы Национального банка Украины (НБУ).

А о том, что произошло с курсом сразу после того, как глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

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