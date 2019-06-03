В Украине за месяц вырос курс доллара: НБУ назвал причину

Укрепление гривни в начале и середине мая позволило пополнить международные резервы

Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

В мае курс гривни к доллару и евро ослаб примерно на 1%. Такие данные содержатся в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ), который возобновил продажи валюты на межбанке. Сегодня, 3 июня, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 26,85 грн/долл.

"На валютном рынке в течение большей части мая гривня умеренно укреплялась - благодаря значительному предложению иностранной валюты. Однако на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине, в конце месяца гривня находилась под девальвационным давлением", – отмечается в документе.

Укрепление гривни в начале и середине мая позволило НБУ пополнить международные резервы – регулятор купил валюты на 167 млн долларов больше, чем продал. С начала года сальдо составило уже 1,1 млрд долларов. Впрочем, из-за серьезных выплат по госдолгу (май – пиковый месяц) валютные резервы Нацбанка все же сократились:

Как сообщалось, в Нацбанке также объяснили, почему упали мировые цены на нефть и газ.

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